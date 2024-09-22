"انفجار منجم خراسان إيران".. 51 قتيلًا و20 جريحًا ومحاولات لإنقاذ 22 محاصرًا

وقال أوخندي: إن عدد الإصابات بلغ حتى الساعة 7:25 من صباح اليوم 19 قتيلًا و17 جريحًا، وعشرات المفقودين الذين تعمل الفِرَق المختصة على محاولات إنقاذهم؛ مشيرًا إلى أنه تم استدعاء كافة فِرَق الإسعاف والعلوم الطبية وإدارة المنطقة والمحافظة إلى المكان؛ موضحًا وقوع عدد كبير من حالات الاختناق بين العمال بسبب الغاز؛ موضحًا أن الانفجار في المنجم لم يكن على هيئة حريق أو تدمير شديد للجدران.