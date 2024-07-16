منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.. استشهاد ٥٣٠ نازحاً داخل مراكز الأونروا

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" استشهاد ٥٣٠ نازحاً في مراكز إيواء الأونروا، إضافة إلى ١٩٥ من موظفي وكالة الغوث، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مطلع أكتوبر الماضي.
وأشارت المنظمة الدولية إلى تضرر ١٩٠ مدرسة ومركزاً للإيواء بسبب القصف الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، كما لفتت إلى استهداف ٥ مدارس تابعة للأونروا خلال الأسبوعين الماضيين، أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات النازحين، بينهم أطفال ونساء.
وأكدت أن العائلات الفلسطينية لا تستطيع العثور على الأمان في أي مكان في قطاع غزة، وأن العمليات العسكرية والقصف الإسرائيلي يشكلان تهديداً مستمراً، حيث يضطر النازحون للانتقال إلى مناطق مكتظة وغير صالحة للعيش.