منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.. استشهاد ٥٣٠ نازحاً داخل مراكز الأونروا

وأشارت المنظمة الدولية إلى تضرر ١٩٠ مدرسة ومركزاً للإيواء بسبب القصف الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، كما لفتت إلى استهداف ٥ مدارس تابعة للأونروا خلال الأسبوعين الماضيين، أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات النازحين، بينهم أطفال ونساء.