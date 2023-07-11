بحماية الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى مجددًا

اقتحم مستوطنون اليوم، باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ وذلك بالتزامن مع مواصلة اقتحام ومداهمة منازل الفلسطينيين في أحياء القدس.
وكشفت مؤسسات مقدسية عن مخطط للاحتلال، الذي يهدف لإقامة 450 وحدة استيطانية في قرية جبل المكبر، على مساحة تزيد على 12 دونما من أراضي الفلسطينيين؛ تمهيدًا لإقامة مستوطنة جديدة في تلك المنطقة؛ وذلك ضمن خطوات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة، لتهويد مدينة القدس، وفصل الأحياء الفلسطينية عن بعضها.
وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية في القدس المحتلة، وداهمت محالًا تجارية، واستولت على البضائع فيها، بعد أن اعتدت على أصحابها بالضرب المبرح.