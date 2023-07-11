بحماية الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى مجددًا

وكشفت مؤسسات مقدسية عن مخطط للاحتلال، الذي يهدف لإقامة 450 وحدة استيطانية في قرية جبل المكبر، على مساحة تزيد على 12 دونما من أراضي الفلسطينيين؛ تمهيدًا لإقامة مستوطنة جديدة في تلك المنطقة؛ وذلك ضمن خطوات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة، لتهويد مدينة القدس، وفصل الأحياء الفلسطينية عن بعضها.