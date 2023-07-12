"منظمة الهجرة": الحرب في السودان شرّدت أكثر من 3 ملايين

أفادت تقديرات المنظمة الدولية للهجرة بأن عدد النازحين بسبب الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، الذي اندلع قبل نحو ثلاثة أشهر، تجاوز ثلاثة ملايين، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الأربعاء).