العالم
"منظمة الهجرة": الحرب في السودان شرّدت أكثر من 3 ملايين
بينهم 2.4 مليون نزحوا داخليًا
أفادت تقديرات المنظمة الدولية للهجرة بأن عدد النازحين بسبب الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، الذي اندلع قبل نحو ثلاثة أشهر، تجاوز ثلاثة ملايين، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الأربعاء).
وأوضحت بيانات المنظمة أن أكثر من 2.4 مليون نزحوا داخليًا، وعبر أكثر من 730 ألفًا الحدود إلى بلدان مجاورة.
وفرّ معظم هؤلاء إما من العاصمة الخرطوم، حيث يتركز الصراع على السلطة بين الطرفين الذي اندلع في 15 أبريل الماضي، وإما من دارفور حيث تصاعدت أعمال عنف عِرْقية.