الأمين العام للأمم المتحدة: ما يحدث في غزة فظيع وغير مقبول أخلاقيًّا وسياسيًّا وقانونيًّا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن ما يحدث في غزة فظيع وغير مقبول أخلاقيًّا وسياسيًّا وقانونيًّا، في ظل التدمير الممنهج للأحياء والقتل الجماعي للمدنيين والمجاعة والنزوح.