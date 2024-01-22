إعلام إيراني: سماع دوي "انفجار مروع" شرقي طهران والمصدر مجهول

ووفق موقع "روسيا اليوم" لم يتم الكشف بعد عن مزيدٍ من التفاصيل حول هذا الخبر، لكن رضا خاني، والي جارمسار، قال لوكالة أنباء "صدى فسيما"، إنه "سيتم الإعلان عن تفاصيل الحادث قريباً".