"ترامب" يهاجم "هاريس": محتالة تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لتضخيم حشودها

وتفصيلاً، كتب "ترامب" عبر منصته "تروث سوشيال" تعليقًا على صورة لهاريس وهي بالطائرة، "هل لاحظ أحدكم أن كامالا قامت بمخادعتنا في المطار؟ لم يكن هناك أحد، وقد أجرت تعديلاً بالذكاء الاصطناعي، وأظهرت حشدًا هائلاً من الناس في استقبالها، لكنهم لم يكونوا موجودين!".