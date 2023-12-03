مدعي "الجنائية الدولية" يتعهد بتكثيف التحقيقات في الجرائم المرتكبة بغزة

تعهّد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم "الأحد"، بتكثيف جهود التحقيق في جرائم الحرب المفترضة في قطاع غزة في ختام زيارة قام بها إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.