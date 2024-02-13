من واشنطن.. العاهل الأردني يدعو إلى "وقف إطلاق نار مستدام وفوري" في غزة

دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى وقف إطلاق نارٍ فوري بين إسرائيل وحماس، وذلك عقب محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ الذي أشار من جهته إلى اتفاقٍ قيد البحث لوقف الأعمال العدائية “لستة أسابيع على الأقل”.
ومتحدثاً في البيت الأبيض، شدّد الرئيس الأمريكي مجدّداً على “وجوب حماية” المدنيين الفلسطينيين في رفح في حال شنّت إسرائيل عملية عسكرية برية في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.
من جهته، قال الملك عبدالله الثاني “نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نارٍ مستدامٍ وفوري”، مضيفاً أنّ أيّ هجوم برّي إسرائيلي على مدينة رفح المكتظة والواقعة في جنوب قطاع غزة “ستنتج عنه بالتأكيد كارثة إنسانية جديدة”.
وفي أول لقاءٍ ثنائي له مع بايدن منذ الهجوم، قال العاهل الأردني إنّ العالم “لا يمكنه تحمُّل (عواقب) هجوم إسرائيلي” على رفح، مضيفاً “لا يمكننا أن نقف جانباً، وأن نسمح بأن يستمرّ هذا الأمر”.
وعلى غرار سائر الدول العربية يدعو الأردن إلى وقف الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
وترفض الولايات المتحدة التحدث حالياً عن وقف الحرب، وتفضل طرح فكرة “هدنة” طويلة مع إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.