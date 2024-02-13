من واشنطن.. العاهل الأردني يدعو إلى "وقف إطلاق نار مستدام وفوري" في غزة

وفي أول لقاءٍ ثنائي له مع بايدن منذ الهجوم، قال العاهل الأردني إنّ العالم “لا يمكنه تحمُّل (عواقب) هجوم إسرائيلي” على رفح، مضيفاً “لا يمكننا أن نقف جانباً، وأن نسمح بأن يستمرّ هذا الأمر”.