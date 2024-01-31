الحوثيون يعلنون استهداف سفينة تجارية أمريكية بصواريخ بحرية

من جهتها، نقلت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين القول إن الحوثيين أطلقوا صاروخًا باتجاه مدمرة قبل إسقاطه على بعد ميل واحد من المدمرة، مشيرة إلى أن هذا هو المدى الأقرب الذي يصل إليه صاروخ حوثي منذ أواخر العام الماضي.