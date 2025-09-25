إطلاق "تحالف أوروبا – الخليج" بمشاركة أمين عام مجلس التعاون في جلسة رفيعة المستوى بنيويورك

شارك الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم محمد البديوي، في جلسة عمل رفيعة المستوى، بدعوة مشتركة من المجلس الأطلسي ومجموعة "أنتينا"، وبرعاية وحضور رئيس وزراء الجمهورية اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس، وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأكد "البديوي" أن هذه المنتديات تسهم في تبادل الآراء واستكشاف فرص جديدة لتعزيز علاقات دول المجلس مع دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن العلاقات الخليجية – الأوروبية علاقات مميزة، حيث عُقد أكثر من خمسة اجتماعات رفيعة المستوى بين الجانبين خلال هذا العام، ويجري العمل على تطويرها نحو آفاق أرحب.
وشهدت الجلسة الإعلان عن إطلاق مبادرة "التحالف من أجل قمة أوروبا – الخليج الجيوسياسية والاقتصادية" (AEGGIS)، بقيادة المجلس الأطلسي ومجموعة أثينا، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الإستراتيجية والاقتصادية بين القارة الأوروبية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.