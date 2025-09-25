إطلاق "تحالف أوروبا – الخليج" بمشاركة أمين عام مجلس التعاون في جلسة رفيعة المستوى بنيويورك

وأكد "البديوي" أن هذه المنتديات تسهم في تبادل الآراء واستكشاف فرص جديدة لتعزيز علاقات دول المجلس مع دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن العلاقات الخليجية – الأوروبية علاقات مميزة، حيث عُقد أكثر من خمسة اجتماعات رفيعة المستوى بين الجانبين خلال هذا العام، ويجري العمل على تطويرها نحو آفاق أرحب.