ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات إيران .. و100 متظاهر يواجهون خطر الإعدام

أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى المظاهرات المستمرة في البلاد منذ أكثر من ثلاثة أشهر إلى 476 قتيلاً، وفقًا للعربية نت.
وفي التفاصيل، ذكرت المنظمة في حسابها على تويتر أن من بين ضحايا المظاهرات الذين قتلوا على يد قوات الأمن في إيران 64 طفلاً و34 امرأة، مشيرة إلى أن هناك ما لا يقل عن 100 متظاهر يواجهون حاليًا خطر الإعدام أو اتهامات تفضي إلى هذه العقوبة.
وأعلن رئيس شركة "سبايس إكس" إيلون ماسك، الثلاثاء، أن ما يقرب من 100 محطة استقبال أرضية لخدمات الإنترنت المؤمّنة عبر شبكة "ستارلينك" للأقمار الصناعية تعمل في إيران حاليًا.
وكان الملياردير وعد في سبتمبر بإتاحة الإنترنت عبر شبكته للأقمار الصناعية في إيران، حيث تفرض السلطات قيودًا متزايدة على الوصول إلى الإنترنت، وكتب ماسك في تغريدة، الاثنين: "نقترب من 100 (جهاز) ستارلينك نشط في إيران".
وأعلن "ماسك" في سبتمبر الماضي أنه سيفعل خدمة ستارلينك في إيران في إطار جهد تدعمه الولايات المتحدة "لتعزيز حرية الإنترنت والتدفق الحر للمعلومات" للإيرانيين.
ولدى ستارلينك حاليًا أكثر من ألفي قمر اصطناعي صغير تدور حول الأرض في مدار منخفض، أي على ارتفاع بضع مئات من الكيلومترات، لإتاحة الوصول إلى الإنترنت لسكّان المناطق الواقعة أسفلها.
وللتمكّن من الاتصال بهذه الأقمار الصناعية يتعيّن وجود محطات استقبال أرضية توزع كل منها الخدمة للمستخدمين بوساطة أجهزة توجيه "راوتر".
وتشهد إيران احتجاجات منذ سبتمبر فجرتها وفاة الشابة مهسا أميني، التي يتهم المتظاهرون الشرطة بقتلها بعد احتجازها بدعوى ارتدائها حجابًا بشكل غير لائق، على الرغم من أن السلطات تنفي تعرضها للضرب على يد الشرطة.