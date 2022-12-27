ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات إيران .. و100 متظاهر يواجهون خطر الإعدام

وفي التفاصيل، ذكرت المنظمة في حسابها على تويتر أن من بين ضحايا المظاهرات الذين قتلوا على يد قوات الأمن في إيران 64 طفلاً و34 امرأة، مشيرة إلى أن هناك ما لا يقل عن 100 متظاهر يواجهون حاليًا خطر الإعدام أو اتهامات تفضي إلى هذه العقوبة.