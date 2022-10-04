كندا تفرض عقوبات على شرطة الأخلاق في إيران

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية هذا الأسبوع على المسؤولين الإيرانيين المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين الذين احتجوا على الحكومة الإيرانية.