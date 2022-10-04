كندا تفرض عقوبات على شرطة الأخلاق في إيران

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، فرض عقوبات على عشرات المسؤولين والمؤسسات الإيرانية بما فيها "شرطة الأخلاق"، التي تسبّبت في وفاة مهنسا أميني.
بدوره قال وزير الخارجية الكندي، إن بلاده ستفرض عقوبات على الجهات الإيرانية المسؤولة عن موت مهنسا أميني.
وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية هذا الأسبوع على المسؤولين الإيرانيين المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين الذين احتجوا على الحكومة الإيرانية.
هذا وقد وصف البيت الأبيض قمع السلطات الإيرانية للتظاهرات الاحتجاجية بـ"المقلقة والمروّعة" ضد المتظاهرين الذين خرجوا للتعبير عن غضبهم.