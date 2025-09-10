"ترامب" يعلن وفاة الناشط المحافظ تشارلي كيرك متأثرًا بإصابته في إطلاق نار بولاية يوتا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، وفاة الناشط والمعلق المحافظ تشارلي كيرك متأثرًا بجراحه عقب إصابته برصاصة خلال فعالية أقيمت في ولاية يوتا.
وكتب ترامب عبر موقع "تروث سوشيال": "لقد توفي تشارلي كيرك العظيم، الأسطوري. لم يفهم أحد أو يمتلك قلب الشباب في الولايات المتحدة أكثر منه. كان محبوبًا ومحط إعجاب الجميع، وخاصة أنا، والآن رحل عنا."
وكان كيرك، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنظمة الشباب المحافظة Turning Point USA، قد تعرض لإطلاق نار أثناء إلقائه كلمة أمام حشد في جامعة يوتا فالي، وفق ما أكدته المنظمة.
وذكرت تقارير إعلامية أن منفذ العملية اعتُقل فورًا، وأنه ليس من طلاب الجامعة.
وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن كيرك أصيب برصاصة في رقبته أُطلقت من مبنى يبعد نحو 200 متر عن مكان الفعالية، لافتة إلى أنه يُعد من أقرب حلفاء ترامب وأكثرهم تأثيرًا في أوساط الشباب اليميني.
وأظهرت مقاطع فيديو مصورة بالهواتف المحمولة حالة من الفوضى والهلع بين الحضور، الذين فروا في اتجاهات مختلفة فور سماع دوي إطلاق النار، في وقت لم تُعرف فيه بعد دوافع الهجوم.