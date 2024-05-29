"الصحة الفلسطينية" تعلن انهيار المنظومة الصحية في غزة

ودعت الوزارة الفلسطينية، المجتمع الدولي، إلى ضرورة إدخال مستشفيات ميدانية وفرق طبية، إضافة للوقود والمساعدات الطبية، في ظل عدم القدرة على التعامل مع المجازر الإسرائيلية المتلاحقة في مناطق قطاع غزة كافة، وأدّت إلى استشهاد 36,171 فلسطينياً وجرح 81,420 آخرين منذ بدء العدوان على غزة، مبيّنة تعمُّد الاحتلال تصفية الوجود الصحي في القطاع.