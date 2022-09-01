مقتل القاضي "محمد حمران" بعد اختطافه من قِبَل الحوثيين في اليمن

قُتِل عضو المحكمة العليا القاضي محمد حمران، بعد ساعات من اختطافه من قِبَل عصابة مسلحة تابعة لجماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء.
وقالت مصدر قضائي في تصريح صحفي: إن مليشيا الحوثي أقدمت على تصفية القاضي محمد حمران، عضو المحكمة العليا، بعد يوم من اختطافه على أيدي مسلحين تابعين لها من أحد شوارع صنعاء.
وأوضح المصدر أن المليشيا ارتكبت الجريمة في أحد المنازل بحي حدة، وزعمت أن الخاطفين أجهزوا عليه، وأنها ألقت القبض عليهم.
ولفت المصدر إلى أن حوادث الاعتداءات التي طالت العديد من القضاة مؤخرًا وآخرها اختطاف وتصفية القاضي حمران؛ وقعت بعد حملة تحريض ممنهجة من قِبَل مدير فضائية تابعة للحوثيين ومن قِبَل القيادي محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى "المنظومة العدلية"، والذي نصّب نفسه مشرفًا على جهاز القضاء، ويمارس تدخلات سافرة في شؤون القضاء تمس استقلاليته.
واعتبر المصدر الجريمة رسالة تهديد من قِبَل قيادة مليشيا الحوثي؛ مفادها استهداف كل القضاة غير الموالين لها، والذين يرفضون إملاءاتها وتسخير القضاء في خدمة أجندتها ومصالح قياداتها.
وفي وقت سابق، شن نادي قضاة اليمن في صنعاء، هجومًا شديدًا على قيادة مليشيا الحوثي، على خلفية سلسلة من الاعتداءات على عدد من القضاة.