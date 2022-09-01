مقتل القاضي "محمد حمران" بعد اختطافه من قِبَل الحوثيين في اليمن

ولفت المصدر إلى أن حوادث الاعتداءات التي طالت العديد من القضاة مؤخرًا وآخرها اختطاف وتصفية القاضي حمران؛ وقعت بعد حملة تحريض ممنهجة من قِبَل مدير فضائية تابعة للحوثيين ومن قِبَل القيادي محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى "المنظومة العدلية"، والذي نصّب نفسه مشرفًا على جهاز القضاء، ويمارس تدخلات سافرة في شؤون القضاء تمس استقلاليته.