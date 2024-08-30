الأمم المتحدة تصف الوضع الإنساني في غزة بأنه "يائس للغاية"

من جهته، طالب نائب مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة نسيم قواوي، بوقف فوري لإطلاق النار ومحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها، مؤكداً ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان سلامة المشاركين في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.