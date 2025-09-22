القمة العالمية لتعزيز حل الدولتين.. زخم دولي وتحديات إسرائيلية أميركية

دعم دولي

وتتصدر فرنسا، بدعم من دول مثل بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، مبادرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث أعلنت هذه الدول اعترافها أمس، مع توقعات بأن تنضم إليهن دول أخرى في القمة، ومع ذلك، تباينت المواقف الأوروبية؛ فإيطاليا اعتبرت الخطوة "غير مثمرة"، وألمانيا حذرت من أنها قد تعرقل التفاوض مع إسرائيل، وفي المقابل، يرى داعمو المبادرة، بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الاعتراف يعزز حل الدولتين ويرفض هيمنة حركة حماس على مستقبل غزة، وفقًا لـ"رويترز".