لبحث تطورات القضية الفلسطينية.. "أبومازن" ووفود الفصائل الفلسطينية يصلون القاهرة

وأضاف اللوح، وفق وكالة وفا للأنباء: أن "عباس سيفتتح اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في جمهورية مصر العربية غدًا الأحد؛ لبحث التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء شعبنا، في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة".