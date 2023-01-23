"المعاملة بالمثل".. إستونيا تطرد السفير الروسي ردًا على قرار مماثل

ستطرد إستونيا السفير الروسي؛ ردًا على قرار مماثل اتخذته موسكو قبل ساعات قليلة اليوم (الاثنين)، بحق السفير الإستوني، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإستونية.
وقالت الوزارة في تغريدة: "نحن نحترم مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات مع روسيا"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضافت: "إن السفير الروسي عليه مغادرة إستونيا في نفس يوم مغادرة سفيرها روسيا"، أي في السابع من فبراير.
وأعلنت موسكو طرد السفير الإستوني متهمةً إياها بـ"العداء لروسيا"، بعدما طردت إستونيا في وقت سابق من الشهر الحالي 21 دبلوماسيًا روسيًا وموظفين آخرين في السفارة.