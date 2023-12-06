"مسيرة القواسم".. محاولة جديدة لجماعات الهيكل للهيمنة على "الأقصى" وهبّة فلسطينية متوقعة

وفي سياق متصل أغلقت قوات الاحتلال باب الرحمة في عام 2003 لبناء كنيس يهودي في المكان، والتهيئة لتقسيم المسجد الأقصى مكانياً، وبقي المسجد مغلقاً حتى جاء عام 2019 ووضعت قوات الاحتلال القيود على هذا الباب، فانتبه الفلسطينيون إلى أسر هذا المسجد فهبّوا لتحريره واسترداده، وفي 22 فبراير 2019 تمكّن الفلسطينيون من استرداد منطقة مصلى باب الرحمة، بعد 16 عامًا من الإغلاق.