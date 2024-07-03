مسؤول أمريكي رفيع يزور فرنسا لنزع فتيل التصعيد بين "إسرائيل" و"حزب الله"

يعقد مسؤول رفيع في البيت الأبيض محادثات مع مسؤولين فرنسيين في باريس، اليوم (الأربعاء)؛ لمناقشة سبل نزع فتيل التصعيد على الحدود بين "إسرائيل" وجماعة "حزب الله" في لبنان.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصدر مقرب من المحادثات، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة الدبلوماسية الحساسة، أن المسؤول الأمريكي الرفيع هو آموس هوكشتاين، المنسق الرئاسي الخاص للطاقة العالمية والبنية التحتية.
وأوضح المصدر أن "هوكشتاين" سيجتمع مع جان إيف لودريان، المبعوث الخاص للرئيس إيمانويل ماكرون إلى لبنان، وآن كلير ليجيندر المستشارة الكبيرة لـ"ماكرون".
وأصبح "هوكشتاين" مبعوث الرئيس جو بايدن الفعلي في مسعى حل النزاع الحدودي بين لبنان و"إسرائيل".
والتقى "هوكشتاين" في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين إسرائيليين وكذلك مع مسؤولين لبنانيين، الذين يمكنهم نقل الرسائل من وإلى "حزب الله"، في محاولة للتفاوض على انسحاب "حزب الله" إلى موقع بعيد ما يكفي عن الحدود لإرضاء "إسرائيل". في المقابل، قد تنسحب "إسرائيل" من بعض المناطق الحدودية المتنازع عليها، وقد تقدم الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية لجنوب لبنان.
وعمل المسؤولون الأمريكيون لشهور لمنع نشوب حرب بين "إسرائيل" و"حزب الله"، المدعوم من إيران، الذي شن هجمات صاروخية على شمال "إسرائيل" تضامنًا مع حركة "حماس".
وتزايدت المخاوف من نشوب حرب مفتوحة على نطاق واسع بين "إسرائيل" و"حزب الله" في الأسابيع الأخيرة مع تصاعد تبادل إطلاق النار عبر الحدود، حيث تحدث مسؤولون إسرائيليون علنًا عن تحويل تركيزهم العسكري من "حماس" إلى "حزب الله"، وهو تهديد عسكري أكثر تقدمًا وقوة بكثير.
وذكر فراس مقصد، الزميل الأول في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه لا يزال هناك وقت للاعبين الرئيسيين لإيجاد حل دبلوماسي؛ فنافذة الدبلوماسية تضيق ولكنها لم تُغلق بعد.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، متحدثًا أمس الأول في معهد بروكينغز، وهو مركز أبحاث غير حزبي في واشنطن: "إن "إسرائيل" فقدت فعليًا السيادة بالقرب من الحدود مع لبنان؛ لأن هجمات حزب الله التي انطلقت من عبر الحدود دفعت الكثير من السكان للنزوح من منازلهم. فر نحو 60.000 إسرائيلي من المنطقة، يعيش الكثير منهم في فنادق تل أبيب منذ تسعة أشهر، كما تسبب القتال في نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص من جنوب لبنان".
وأعرب "بلينكن" عن اعتقاده أن الأطراف الرئيسية في النزاع الحدودي - "إسرائيل" و"حزب الله" وإيران - تريد فعلًا الذهاب إلى الحرب، لكنه أشار إلى أن هذا هو المكان الذي يمكن أن يؤدي إليه زخم الاشتباكات.
وقال بلينكن: "لا أحد يريد حربًا فعلًا، فإيران، العدو الحازم لـ"إسرائيل"، تريد التأكد من عدم تدمير حزب الله وأنها يمكن أن تحتفظ بحزب الله كورقة إذا احتاجت إليها، إذا دخلت في صراع مباشر مع "إسرائيل".