مسؤول أمريكي رفيع يزور فرنسا لنزع فتيل التصعيد بين "إسرائيل" و"حزب الله"

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، متحدثًا أمس الأول في معهد بروكينغز، وهو مركز أبحاث غير حزبي في واشنطن: "إن "إسرائيل" فقدت فعليًا السيادة بالقرب من الحدود مع لبنان؛ لأن هجمات حزب الله التي انطلقت من عبر الحدود دفعت الكثير من السكان للنزوح من منازلهم. فر نحو 60.000 إسرائيلي من المنطقة، يعيش الكثير منهم في فنادق تل أبيب منذ تسعة أشهر، كما تسبب القتال في نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص من جنوب لبنان".