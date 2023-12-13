الاتحاد الأوروبي يؤيد معاقبة المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات بالضفة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم (الأربعاء)، أنها تؤيد فرض عقوبات على المتطرفين من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.
ونددت رئيسة المفوضية أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، بتصاعد أعمال العنف التي يمارسونها، والتي تهدد استقرار المنطقة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وقالت أورسولا فون دير لايين: "يتسبب تصاعد أعمال العنف الذي يمارسه المتطرفون من المستوطنين معاناة هائلة للفلسطينيين. إن ذلك يعرّض احتمالات سلام دائم للخطر، ويمكن أن تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي. لهذا السبب أنا أؤيد فرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في الهجمات في الضفة الغربية".