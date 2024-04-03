اليوم الـ 180 من العدوان.. طائرات ومدفعية الاحتلال تواصل جرائمها في غزة

كما قصفت مدفعية الاحتلال أحياءً عدة في مدينة غزة، منها: الشيخ عجلين، وتل الهوى، والزيتون؛ ما أدّى إلى إصابة عددٍ من المواطنين، نُقلوا على أثرها إلى المستشفى المعمداني في المدينة.