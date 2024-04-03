اليوم الـ 180 من العدوان.. طائرات ومدفعية الاحتلال تواصل جرائمها في غزة

تواصلت مجازر قوات الاحتلال في قطاع غزة لليوم الـ 180 على التوالي، باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، اليوم الأربعاء، إثر قصف طائرات ومدفعية الاحتلال مناطق متفرقة من القطاع.
ووفق وكالة وفا للأنباء، استُشهد 5 فلسطينيين، وأُصيب 10 آخرون، من جراء قصف مدفعية الاحتلال عدداً من منازل المواطنين في مدينة خان يونس.
وأضافت، أن ثلاثة فلسطينيين آخرين استُشهدوا، وأُصيب عددٌ آخر بجروحٍ، في قصفٍ مدفعي استهدف منازل المواطنين جنوب شرق مدينة دير البلح- وسط قطاع غزة.
كما قصفت مدفعية الاحتلال أحياءً عدة في مدينة غزة، منها: الشيخ عجلين، وتل الهوى، والزيتون؛ ما أدّى إلى إصابة عددٍ من المواطنين، نُقلوا على أثرها إلى المستشفى المعمداني في المدينة.
ويتمركز عددٌ من آليات وجرافات الاحتلال في محيط مدارس العودة- شرق خان يونس، وسط قصفٍ مدفعي، فيما استهدفت زوارق الاحتلال بقذائفها ورشاشاتها منازل المواطنين وخيام النازحين في منطقة المواصي بمدينتَي رفح وخان يونس، إضافة إلى استهداف محيط مستشفى ناصر، ومنطقتَي البلد والفخاري بخان يونس بالقصف المدفعي، والغارات الجوية العنيفة.
ودوت انفجاراتٌ ضخمة ناجمة عن تفجير جيش الاحتلال الاسرائيلي منازل المواطنين في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء من جرّاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 32975 شهيداً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75577 مصاباً، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عِداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات.