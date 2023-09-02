إعصار إداليا يتوجّه بـ"بايدن" إلى فلوريدا

يتوجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ولاية فلوريدا، اليوم "السبت"؛ لتفقُّد الأضرار التي سبّبها الإعصارُ "إداليا"، ولطَمْأنة المتضرّرين، لكنه لن يجتمع مع رون ديسانتيس، حاكم الولاية المنتمي للحزب الجمهوري والمنافس الرئاسي المحتمل؛ بحسب ما أوردتْ "رويترز".
وذكر "بايدن" المنتمي للحزب الديمقراطي للصحفيين، أمس، أنه سيلتقي مع الحاكم خلال الزيارة، لكن جيريمي ريدفيرن المتحدث باسم ديسانتيس، بيّن في وقت لاحق أنه لم يجر التخطيط لأي اجتماع، وأن الاستعدادات الأمنية وحدها المطلوبة لترتيب مثل هذا اللقاء ستوقف جهود التعافي الجارية.