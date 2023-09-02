إعصار إداليا يتوجّه بـ"بايدن" إلى فلوريدا

وذكر "بايدن" المنتمي للحزب الديمقراطي للصحفيين، أمس، أنه سيلتقي مع الحاكم خلال الزيارة، لكن جيريمي ريدفيرن المتحدث باسم ديسانتيس، بيّن في وقت لاحق أنه لم يجر التخطيط لأي اجتماع، وأن الاستعدادات الأمنية وحدها المطلوبة لترتيب مثل هذا اللقاء ستوقف جهود التعافي الجارية.