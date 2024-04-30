واشنطن: لم نر خطة إسرائيلية تعالج مخاوفنا من شن عملية عسكرية في رفح

وقال بلينكن لصحافيين وهو يشاهد مرور المساعدات "من هنا في الأردن نرى طريقًا مباشرًا من الأردن إلى شمال غزة عبر معبر إيريز. الشحنات الأولى تغادر اليوم"، مضيفًا : "إنه تقدّم حقيقي ومهم، ولكن ما زال يتعيّن القيام بالمزيد".