أمريكا ترفض وقف إطلاق نار شامل في غزة

أفاد مسؤول فلسطيني، اليوم (الأحد)، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض بلاده لطرح وقف إطلاق نار شامل في غزة في هذه الفترة.
والتقى "عباس" مع "بلينكن" اليوم خلال زيارة إلى رام الله لم يعلن عنها.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن "عباس" أبلغ "بلينكن" في رام الله أنه يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن الجانبين ناقشا ضرورة وقف أعمال العنف التي ينفذها متطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، في إشارة إلى عنف المستوطنين الذي تسبب في قتل عدد من الفلسطينيين خلال الشهر المنصرم على وجه التحديد.