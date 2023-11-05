أمريكا ترفض وقف إطلاق نار شامل في غزة

من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن الجانبين ناقشا ضرورة وقف أعمال العنف التي ينفذها متطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، في إشارة إلى عنف المستوطنين الذي تسبب في قتل عدد من الفلسطينيين خلال الشهر المنصرم على وجه التحديد.