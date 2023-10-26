منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: "لا يوجد مكان آمن في غزة"

ردت لين هاستينغز، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للفلسطينيين، في بيان جديد على مطالبات إسرائيل لسكان غزة بإخلاء شمال القطاع والتوجه جنوباً.
وقالت: "بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون الإخلاء، لأنه ليس لديهم مكان يذهبون إليه أو لأنهم غير قادرين على التحرك، فإن التحذيرات المسبقة لا تغير شيئاً".
وأضافت: "عندما يتم قصف الطرقات التي يستخدمها الناس للإخلاء، وعندما يجد الناس في الشمال والجنوب أنفسهم محاصرين نتيجة الأعمال العدائية، وعندما تنعدم أساسيات البقاء على قيد الحياة، وعندما لا تكون هناك أي ضمانات للعودة، لا يبقى أمام الناس سوى خيارات مستحيلة".
وتابعت: "لا يوجد مكان آمن في غزة".
وأشارت هاستينغز إلى أن النزاع المسلح يجب أن يتبع القانون الدولي.
وقالت: "هذا يعني أنه يجب حماية المدنيين وحصولهم على الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة، أينما كانوا وسواء اختاروا النزوح أم البقاء".
وأضافت: "يعني ذلك أيضاً أنه يجب إطلاق سراح الرهائن، جميع الرهائن، فورًا وبدون قيد أو شرط".