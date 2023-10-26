منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: "لا يوجد مكان آمن في غزة"

وأضافت: "عندما يتم قصف الطرقات التي يستخدمها الناس للإخلاء، وعندما يجد الناس في الشمال والجنوب أنفسهم محاصرين نتيجة الأعمال العدائية، وعندما تنعدم أساسيات البقاء على قيد الحياة، وعندما لا تكون هناك أي ضمانات للعودة، لا يبقى أمام الناس سوى خيارات مستحيلة".