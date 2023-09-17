ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات ليبيا إلى 11.3 ألف قتيل

وفي المناطق المحيطة التي شهدت أعواماً من النزاعات المسلحة، حذّرت الأمم المتحدة من مخاطر الألغام الأرضية التي جرفتها مياه الفيضانات من مكانٍ إلى آخر وتهدّد المدنيين الذين يتنقلون سيراً على الأقدام.