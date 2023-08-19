"حصار وغاز سام".. استشهاد الفلسطيني "أبو عصب" متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال

وكانت قوة احتلالية خاصة "مستعربون" قد تسللت إلى المخيم وحاصرت منزلاً، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، والأعيرة النارية تجاه الشبان، ما أدى إلى اصابة خطيرة للشاب "أبو عصب"، وإصابة أخرى بالرصاص الحي تم اختطافها من قِبل قوات الاحتلال، و85 حالة اختناق بالغاز.