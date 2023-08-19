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"حصار وغاز سام".. استشهاد الفلسطيني "أبو عصب" متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال
مستعربون تسللوا لمخيم بلاطة حيث اندلعت مواجهات عنيفة انتهت بإصابته إصابة خطيرة
استشهد الشاب الفلسطيني محمد أبو عصب، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة، شرقي نابلس، قبل ثلاثة أيام.
وكان الشاب "أبو عصب" قد أصيب بجروح خطيرة في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة، الأربعاء الماضي.
وكانت قوة احتلالية خاصة "مستعربون" قد تسللت إلى المخيم وحاصرت منزلاً، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، والأعيرة النارية تجاه الشبان، ما أدى إلى اصابة خطيرة للشاب "أبو عصب"، وإصابة أخرى بالرصاص الحي تم اختطافها من قِبل قوات الاحتلال، و85 حالة اختناق بالغاز.
كما فجّرت قوات الاحتلال خلال عملية اقتحام مخيم بلاطة، شقة سكنية مملوكة لعائلة عبدالله أبو شلال، ومقراً لحركة "فتح".