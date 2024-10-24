مقتل موظف بوكالة الغوث في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

قُتِل موظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وشقيقه اليوم، جراء غارة إسرائيلية على شاحنة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة.
وأفادت وكالة الغوث بأن عامل إغاثة قُتل في قصف مباشر تعرضت له إحدى الشاحنات الإغاثية، كما أشارت المنظمة الدولية إلى أن أكثر من ٢٢٠ موظفًا في الأونروا قُتلوا في مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وفي موضوع متصل، واصلت مدفعية الاحتلال قصف مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة؛ فيما أغارت طائرات الاحتلال على شرق مخيم البريج وشمال النصيرات وسط القطاع، مخلّفة أضرارًا بالغة في ممتلكات ومنازل الفلسطينيين.