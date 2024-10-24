مقتل موظف بوكالة الغوث في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

وأفادت وكالة الغوث بأن عامل إغاثة قُتل في قصف مباشر تعرضت له إحدى الشاحنات الإغاثية، كما أشارت المنظمة الدولية إلى أن أكثر من ٢٢٠ موظفًا في الأونروا قُتلوا في مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.