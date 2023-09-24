غوتيريش: دول الخليج تسعى لتحقيق السلام إقليمياً ودولياً وجهودها إنسانية وتنموية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن بالغ تقديره وتثمينه الجهود العديدة التي تبذلها دول مجلس التعاون إقليمياً ودولياً من أجل تحقيق السلام والتوصل إلى تهدئة في عديدٍ من القضايا والملفات.