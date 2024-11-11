"الجنائية الدولية" تفتح تحقيقًا مع مدعيها العام بتهمة سوء السلوك الجنسي

وذكر خان، في بيان، أنه سيواصل مهمته الرئيسة في الإشراف على التحقيقات في اتهامات بارتكاب جرائم حرب بعضها خلال الصراع بين إسرائيل وغزة، في حين سيتعامل نوابه مع أي قضايا ذات صلة بالتحقيق المرتقب معه.