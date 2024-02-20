بعد "الفيتو" الأمريكي ضد غزة.. الصين تدعو المجتمع الدولي لمنح الفلسطينيين فرصة للعيش
دعت الصين المجتمع الدولي إلى منح الفلسطينيين فرصة للعيش وتوفير العدالة، في أعقاب استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو، اليوم (الثلاثاء) ضد مشروع قرار الجزائر بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال مندوب الصين في الأمم المتحدة تشانج يون: "إن استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع قرار الجزائر بمجلس الأمن، يبعث برسالة خاطئة، ويدفع غزة إلى مزيد من الأزمة في وقت يكافح فيه الفلسطينيون، الذين وصلوا على شفا الموت".
وأضاف "يون" في كلمة أمام جلسة مجلس الأمن: "من غير المعقول على الإطلاق أن تزعم الولايات المتحدة، أن مشروع القرار يعرض للخطر المحادثات بشأن وقف إطلاق النار".
ولفت إلى أن العنف يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، ويجب على المجلس أن يتحرك بسرعة لوقف المذبحة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وشدد المندوب الصيني على أن مجلس الأمن يجب أن يحافظ على النظام الدولي ويطالب بوقف إطلاق النار، وهذه هي مسؤوليته القانونية، ويجب على المجلس ألا يوقف عمله بسبب حق النقض.