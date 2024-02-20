بعد "الفيتو" الأمريكي ضد غزة.. الصين تدعو المجتمع الدولي لمنح الفلسطينيين فرصة للعيش

وقال مندوب الصين في الأمم المتحدة تشانج يون: "إن استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع قرار الجزائر بمجلس الأمن، يبعث برسالة خاطئة، ويدفع غزة إلى مزيد من الأزمة في وقت يكافح فيه الفلسطينيون، الذين وصلوا على شفا الموت".