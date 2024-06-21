أرمينيا تعترف رسمياً بدولة فلسطين

وشدّدت "الخارجية" الأرمينية على أن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والحرب المستمرة يتطلبان تسوية اليوم، مؤكدةً انضمامها إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة.