المرصد العربي لحقوق الإنسان يدين تمزيق نُسخٍ من المصحف الشريف في لاهاي

وأكَّد المرصد التابع للبرلمان العربي، في بيان له اليوم، أن مثل هذه الأعمال المتطرفة لا يمكن القبول بها تحت أي مبررٍ أو ذريعة لحرية الرأي والتعبير، وإنما يجب أن تواجه بكل حزم، محملاً حكومات الدول التي سمحت بهذا الفعل مسؤولية نشر أفكار التطرف وموجات العنف التي قد تجتاح العالم رداً على هذه الأفعال الشائنة.