مصر تؤكد رفضها للدعوات الإسرائيلية المتكررة لمواطني غزة للانتقال إلى جنوب القطاع

وشهد اللقاءُ بحثَ سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، واستعراض مختلف أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة، وتطورات التصعيد الحالي بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وسبل تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة؛ باعتبارهما الأولوية الحالية لتجنّب أن يأخذ التصعيد أبعادًا أوسع تزيد من تعقيد الموقف، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات.