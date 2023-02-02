"الدفاع البريطانية": حرب أوكرانيا أضرت بدور روسيا كمورد موثوق للأسلحة عالمياً

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية اليوم (الخميس)، أن دور روسيا كمورد موثوق للأسلحة عالمياً يتداعى جراء الحرب في أوكرانيا والعقوبات الدولية المفروضة عليها.
وأشارت الوزارة في تقرير إلى أنه حتى قبل العملية العسكرية في أوكرانيا، كانت حصة روسيا من الصادرات العالمية للأسلحة آخذة في التناقص.
ولفتت إلى أنه من شبه المؤكد، أن روسيا ستمنح الأولوية لنشر أسلحة مُنتجة حديثاً بين قواتها في أوكرانيا بدلاً من التوريد لشركائها، في حال وجود مطالب متعارضة.
ورجحت الوزارة أن يؤثر نقص المكونات على إنتاج معدات للتصدير مثل المركبات المدرعة والمروحيات الهجومية وأنظمة الدفاع الجوي.