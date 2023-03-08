الولايات المتحدة تعلن مساعدات إضافية للروهينغا بـ 26 مليون دولار

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "إن هذا التمويل الجديد يتيح لشركائنا في العمل الإنساني مواصلة توفير مساعدة منقذة للحياة لمجتمعات متضررة على جانبَي الحدود بين ميانمار وبنغلادش".