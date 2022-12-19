جامعة الدول العربية ترفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في البحرين

علّقت جامعة الدول العربية على القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدةً تضامنها الكامل مع المنامة.
وأعربت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيانٍ اليوم، عن رفضها من حيث المبدأ تسييس القضايا الحقوقية، ولمعالجة هذه القضايا على نحو منحاز ينحصر في الهجوم والانتقاد المستمر، استناداً إلى معلوماتٍ غير دقيقة، ودون النظر للتطورات التي تجري على الأرض أو للسياق المعقد لعملية التطور السياسي والحقوقي، سواء في البحرين أو في غيرها من الدول العربية.
ولفت البيان الانتباه إلى تطور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وبخاصة فيما يتعلق بالمبادرات الحقوقية، فضلاً عن دعم البحرين إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ومصادقتها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وغير ذلك من المبادرات الإيجابية على الصعيدين السياسي والحقوقي.