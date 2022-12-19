جامعة الدول العربية ترفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في البحرين

وأعربت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيانٍ اليوم، عن رفضها من حيث المبدأ تسييس القضايا الحقوقية، ولمعالجة هذه القضايا على نحو منحاز ينحصر في الهجوم والانتقاد المستمر، استناداً إلى معلوماتٍ غير دقيقة، ودون النظر للتطورات التي تجري على الأرض أو للسياق المعقد لعملية التطور السياسي والحقوقي، سواء في البحرين أو في غيرها من الدول العربية.