"لن نركع".. "أبو ردينة": جرائم الاحتلال اليومية في غزة والضفة حرب إبادة شاملة

وأضاف أبو ردينة، أن الاحتلال يحاول بشتى السبل جر المنطقة بأسرها إلى العنف والتدمير عبر مواصلته سياسات الإبادة والقتل والتدمير، وسرقة الأرض، وحجز الأموال الفلسطينية، والاستيطان وإرهاب المستوطنين، في ظل صمت دولي غير مقبول إطلاقًا؛ لأن هذه الأوضاع المتفجرة ستحرق المنطقة ولن يَسلم منها أحد.