دولة فلسطين تشيد باعتماد مجلس الأمن قراراً بوقف إطلاق النار خلال رمضان بغزة

جاء ذلك في كلمة للمراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور أمام مجلس الأمن الدولي, قال فيها إن اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، هو "تصويت من أجل أن تسود الإنسانية، وأن تسود الحياة".