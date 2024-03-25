دولة فلسطين تشيد باعتماد مجلس الأمن قراراً بوقف إطلاق النار خلال رمضان بغزة

أشادت دولة فلسطين باعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك بقطاع غزة.
جاء ذلك في كلمة للمراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور أمام مجلس الأمن الدولي, قال فيها إن اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، هو "تصويت من أجل أن تسود الإنسانية، وأن تسود الحياة".
وشدد في كلمته على أن تصويت اليوم يجب أن يكون "نقطة تحول وإنقاذ الأرواح على الأرض ومؤشراً إلى نهاية هذا الاعتداء"، مطالباً جميع القوى بتطبيق القرار.