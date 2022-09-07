"واشنطن بوست": "ترامب" استحوذ على وثيقة سرية تصف القدرات النووية لدولة أجنبية

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي"، عثر على وثيقة تصف الدفاعات العسكرية لدولة أجنبية، بما في ذلك قدراتها النووية، وذلك عندما داهم المكتب منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، بحسب ما أوردت "يورونيوز" اليوم (الأربعاء).
ولم تحدد الصحيفة، التي استشهدت بمصادر مطلعة، الدولة الأجنبية، التي ورد ذكرها في الوثيقة، ولم تُشِر إلى ما إذا كانت صديقة أو معادية للولايات المتحدة.
وعثر "إف بي آي" على أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية خلال المداهمة، التي جرت في الثامن من أغسطس الماضي لمنزل "ترامب" في مارالاجو.
وتتضمن بعض الوثائق التي عثر عليها تفاصيل عمليات أمريكية بالغة السرية، تتطلب تصاريح خاصة، وليس مجرد تصريح سري للغاية، كما أن بعض الوثائق مُقيدة لدرجة أنه حتى بعض كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس جو بايدن لم يُصرح لهم بمراجعتها.