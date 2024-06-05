مسؤولة أمريكية استقالت بسبب غزة: حمايتنا لـ"إسرائيل" سياسيًا ودبلوماسيًا انتهاك للقانون الدولي

وأشارت "راريت" وفق شبكة CNN الأمريكية إلى أن "الطريقة التي نستمر بها في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل ليست انتهاكًا للقانون الدولي فحسب، بل إنها أيضًا انتهاك للقانون الأمريكي، ولا يمكننا الاستمرار في القيام باستثناءات لإسرائيل، فهذا ليس في مصلحة إسرائيل وبالتأكيد ليس من مصلحتنا. وحقيقة أن نتنياهو يواصل تقويض الرئيس تُظهر أننا لم نعد بحاجة إلى الكلمات، نحن بحاجة لاتخاذ إجراءات وبحاجة إلى الاستفادة من المساعدات العسكرية ونفوذنا السياسي".