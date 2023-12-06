استقالة وزير الهجرة البريطاني غداة معاهدة "ترحيل المهاجرين" المثيرة للجدل

وتحاول الحكومة البريطانية إنفاذ هذا الإجراء الأساسي في إطار سياستها لمكافحة الهجرة غير النظامية، بالرغم من رفض المحكمة العليا البريطانية له في منتصف نوفمبر، وتأييدها حكمًا صادرًا عن محكمة أدنى، اعتُبر مخالفًا للقانون.