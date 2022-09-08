الملكة إليزابيث الثانية.. 70 عاماً في خدمة شعبها والتاج البريطاني

وبدأ تنصيب إليزابيث الثانية ملكة بعد وفاة والدها الملك جورج السادس، وهي في عمر 25 عاماً، وتوجت في كنيسة ويستمنستر في 2 يونيو 1953، وكانت هذه المرة الأولى التي تمكن فيها العامة من مشاهدة هذا الحدث،