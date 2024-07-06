"ستارمر": مصلحة بريطانيا قبل مصلحة حزب العمال.. وسنتخذ قرارات صعبة سريعًا

وبدأ ستارمر في أول يوم له في منصبه السبت العمل على "إعادة بناء بريطانيا" عملاً بخطته، بعد تحقيق حزب العمال فوزًا ساحقًا في الانتخابات طوى صفحة حكم المحافظين الذي استمر 14 عامًا.