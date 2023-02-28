وزيرة الخزانة الأميركية تعلن في كييف تحويل 1.2 مليار دولار لأوكرانيا

وقالت في خطاب "هذه هي الدفعة الأولى من نحو 10 مليارات دولار لدعم الموازنة ستقدّمها الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة"، قائلة إن "الحفاظ على حكومة فعّالة (كان) ضرورياً من أجل تمكين أوكرانيا من الرد على الهجمات الروسية".