ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على خان يونس إلى 76 شهيداً وأكثر من 200 جريح

ارتفع عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 76 شهيداً وأكثر من 200 جريح.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر بحق عائلات بأكملها خلال عملية اجتياح دبابات الاحتلال للبلدات كافة الواقعة شرق مدينة خان يونس، وهي بني سهيلا وعبسان والقرارة والفخاري وخزاعة، مما أدى لاستشهاد 76 فلسطينياً وفقدان العشرات تحت أنقاض المنازل والبنايات التي قصفها الاحتلال خلال عملية الاجتياح الواسعة بالإضافة إلى إصابة المئات بجروح.
فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن العيادات الطبية كافة شرق مدينة خان يونس خرجت عن الخدمة، وأن هناك صعوبة بالغة في معالجة الجرحى ونقل الشهداء في ظل حالة الاكتظاظ الشديدة في مستشفى ناصر الطبي، مؤكداً أن الوضع الصحي في خان يونس كارثي مع مواصلة الاحتلال قصف المنازل المكتظة بالنازحين.