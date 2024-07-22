ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على خان يونس إلى 76 شهيداً وأكثر من 200 جريح

فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن العيادات الطبية كافة شرق مدينة خان يونس خرجت عن الخدمة، وأن هناك صعوبة بالغة في معالجة الجرحى ونقل الشهداء في ظل حالة الاكتظاظ الشديدة في مستشفى ناصر الطبي، مؤكداً أن الوضع الصحي في خان يونس كارثي مع مواصلة الاحتلال قصف المنازل المكتظة بالنازحين.