رسمياً.. "السيسي" رئيساً لمصر لمدة 6 سنوات

وتنتهي الفترة الرئاسية الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسي في أول أبريل المقبل، لتبدأ بعدها الفترة الجديدة التي من المقرر أن تستمر إلى عام 2030، حيث ينص الدستور في مصر على أن مدة الرئاسة الواحدة هي ست سنوات.